Büyükelçi cinayetinin altından yasak aşk çıktı!

Kendisinden üç gün boyunca haber alınamadıktan sonra cesedi Rio'da yanmış bir arabanın içerisinde bulunan Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor.

Brezilya polisi, Amiridis'in cinayete kurban gittiğini açıklarken, cinayetin bir polis memuru tarafından işlendiği ve polis memurunun büyükelçinin eşiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Polis açıklamasında, büyükelçinin 40 yaşındaki Brezilyalı eşi Francoise Amiridis'in 29 yaşındaki sevgilisi polis memuru Sergio Gomes Moreira Filho ile birlikte cinayeti planladığı ifade edildi.

Olayla ilgili olarak büyükelçinin eşi Francoise Amiridis ile sevgilisi Sergio Gomes'in yanısıra, Gomes'in kuzeni Eduardo Melo'nun gözaltına alınığı belirtildi. Melo'nun polisteki ifadesinde 25 bin dolar karşılığında gözlem işinin yaptığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten müfettiş Evaristo Pontes Magalhaes cinayeti "trajik ve korkakca bir hareket" olarak tanımlarken; "Francoise ilk başta suçlamaları reddetti. Ancak daha sonra herhangi bir alternatifi veya kaçacak yeri kalmadığını anladı. Bazı çelişkilere düştü, gözyaşlarına boğuldu, sonrasında cinayeti polis memuru Sergio Moreira'nın işlediğini kabul etti." ifadelerini kullandı.

Son olarak Pazartesi günü Brezilya'nın yoksul mahallelerinden birinde görülen büyükelçi Amiridis'in cesedi Perşembe günü yanmış bir araçta bulunmuştu.

Francoise Amiridis ile 15 yıllık bir evliliği bulunan ve bu evlilikten 10 yaşında bir kız çocuğuna sahip olan büyükelçi, 2001-2004 yılları arasında Rio de Janerio elçisi olarak görev yapmış, 2016 başında yeniden ülkeye dönmüştü.