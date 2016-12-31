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rio de janerio
DÜNYA

Büyükelçi cinayetinin altından yasak aşk çıktı!

Cuma günü Rio'da yanmış bir arabanın içerisinde cesedi bulunan Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi Kyriakos Amiridis'in, eşinin sevgilisi olan bir polis memuru tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:44:27 Güncelleme: 09:54:52 HABERTURK.COM

Kendisinden üç gün boyunca haber alınamadıktan sonra cesedi Rio'da yanmış bir arabanın içerisinde bulunan Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor.

Brezilya polisi, Amiridis'in cinayete kurban gittiğini açıklarken, cinayetin bir polis memuru tarafından işlendiği ve polis memurunun büyükelçinin eşiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Polis açıklamasında, büyükelçinin 40 yaşındaki Brezilyalı eşi Francoise Amiridis'in 29 yaşındaki sevgilisi polis memuru Sergio Gomes Moreira Filho ile birlikte cinayeti planladığı ifade edildi.

Olayla ilgili olarak büyükelçinin eşi Francoise Amiridis ile sevgilisi Sergio Gomes'in yanısıra, Gomes'in kuzeni Eduardo Melo'nun gözaltına alınığı belirtildi. Melo'nun polisteki ifadesinde 25 bin dolar karşılığında gözlem işinin yaptığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten müfettiş Evaristo Pontes Magalhaes cinayeti "trajik ve korkakca bir hareket" olarak tanımlarken; "Francoise ilk başta suçlamaları reddetti. Ancak daha sonra herhangi bir alternatifi veya kaçacak yeri kalmadığını anladı. Bazı çelişkilere düştü, gözyaşlarına boğuldu, sonrasında cinayeti polis memuru Sergio Moreira'nın işlediğini kabul etti." ifadelerini kullandı.

Son olarak Pazartesi günü Brezilya'nın yoksul mahallelerinden birinde görülen büyükelçi Amiridis'in cesedi Perşembe günü yanmış bir araçta bulunmuştu.

Francoise Amiridis ile 15 yıllık bir evliliği bulunan ve bu evlilikten 10 yaşında bir kız çocuğuna sahip olan büyükelçi, 2001-2004 yılları arasında Rio de Janerio elçisi olarak görev yapmış, 2016 başında yeniden ülkeye dönmüştü.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    yazik
  • Misafir 10 saat önce
    büyük elçide olmamak lazımmış
  • Misafir 11 saat önce
    Bıyukelcilere taktılar
  • Misafir 11 saat önce
    Millet kafayı yemiş
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