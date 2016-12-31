Fransa 2017'de seçimleri konuşacak

2016'yı terör endişesi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme süreci ve Suriye krizine çözüm arayışıyla geçiren Fransa için 2017deki en büyük değişim nisan ve mayıs aylarında yaşanacak.

Nisan ve mayısta iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için anketler, yarışın merkez sağın adayı François Fillon ve aşırı sağın adayı Milli Cephe (FN) Lideri Marine Le Pen arasında geçeceğini ortaya koyuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı François Hollandeın adaylıktan çekilmesi, eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve eski Başbakan Manuel Vallsin adaylığını koyması, sol kanat içinde de bir aday belirleme seçiminin yapılmasını mecbur kıldı.

Ocak ayında yapılacak sol kanadın aday belirleme sürecinin ardından cumhurbaşkanlığı seçim yarışı için adaylar resmen belirlenmiş olacak.

Kamuoyu yoklamaları, iki turlu seçimde ikinci tura Fillon ve Le Penin kalacağını gösterse de bazı siyasi analistler henüz bir tahminde bulunmak için erken olduğunu söylüyor.

Muhafazakar aday Fillonun kazanması durumunda seçim kampanyasını yürüten Cumhuriyetçiler Partisinden, adını meclise sunduğu Ermeni iddialarına ilişkin tasarılarla duyuran milletvekili Valerie Boyere bakanlık verebileceği konuşuluyor.

Boyerin adı, Fillon döneminde muhtemel başbakan adayları arasında geçiyor.

Bu arada Le Penin ilk sıradaki seçim vaadi Frexit olacak. İngilterenin ABden ayrılma kararını büyük bir memnuniyetle karşılayan Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk hayata geçireceği vaadinin Fransanın ABden çıkması olduğunu söylemişti.

Fransayı 2017de bekleyen bir diğer yenilik de ülkedeki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) yönetiminin el değiştirmesi. Her iki yılda bir konseyin başkanlığı, üye Müslüman ülkeler arasında el değiştirirken 2017de CFCMnin yeni başkanı, hali hazırda başkan yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Oğraş olacak.

Oğraşın iki yıl boyunca sürdüreceği başkanlık döneminin gündeminde imamların eğitimi, cami ve Müslümanlara ait ibadethanelerin finansmanı gibi konular yer alacak.

Bunun yanı sıra başkent Pariste 15 Ocakta yaklaşık 70 ülkenin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için barış konferansı düzenlenecek.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrailin Filistinde işgal altında bulundurduğu topraklardaki gayrimeşru yerleşimleriyle ilgili verdiği karardan sonra Paristeki konferansın İsraili i daha da zora sokacağı tahmin ediliyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, konferansı sert bir dille eleştirmiş ve içeriğini, uzun yıllar boyunca yargılanan Fransız Yahudi subay Alfred Dreyfusun davasına benzetmişti.