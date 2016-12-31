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DÜNYA

Dünya'da 'yeni yıl' alarmı!

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:08:26 HABERTURK.COM

Yeni yıl kutlamalarına hazırlanan Avrupa ve ABD şehirleri, terör saldırısı ihtimaline karşılık güvenlik önlemlerini arttırdı

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    DEAŞ'ın Avrupa'da peşpeşe gerçekleştirdiği terör saldırılarının ardından Avrupa ülkeleri yeni yıl alarmı verdi.

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    Birçok Avrupa başkentinde, yeni yıl kutlamaları öncesinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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    BERLİN: Ek 4600 polisin görevlendirildiği Alman başkentinde, ağır silahlı polisler meydanlarda nöbet tutuyor. Polis ekipleri, oluşturulan trafik kontrol noktalarında araçları ve çantaları kontrol ediyor. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    eyyy avrupa terörü desteklemeye devam ettikçe yakında sokaklarında sivil vatandaştan çok silahlı polisin olacak uyan uayn bu derin uykudan bak ne hale geldin fursuzca etrafa saldırmandan!!!
  • Misafir 56 dakika önce
    dünya ne hale geldi!!!
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