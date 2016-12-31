31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:08:26 | Güncelleme: 11:25:13
HABERTURK.COM
Yeni yıl kutlamalarına hazırlanan Avrupa ve ABD şehirleri, terör saldırısı ihtimaline karşılık güvenlik önlemlerini arttırdı
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DEAŞ'ın Avrupa'da peşpeşe gerçekleştirdiği terör saldırılarının ardından Avrupa ülkeleri yeni yıl alarmı verdi.
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Birçok Avrupa başkentinde, yeni yıl kutlamaları öncesinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
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BERLİN: Ek 4600 polisin görevlendirildiği Alman başkentinde, ağır silahlı polisler meydanlarda nöbet tutuyor. Polis ekipleri, oluşturulan trafik kontrol noktalarında araçları ve çantaları kontrol ediyor.
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Gece boyunca 1 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen Brandenberg'in de polis kordonuna alındığı görülüyor.
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PARİS: Fransa'nın başkentinde 10.300 kişilik polis, jandarma ve itfaiye gücü yeni yıl kutlamaları için hazır bekletiliyor.
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24 ayrı polis noktasında gerçekleştirilen çanta ve üst aramalarında 1700 polisin görev aldığı belirtilirken, şehir tarihinden bu yana ilk kez 230 özel ajan yılbaşı kutlamaları için şehirde görev yapacak.
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LONDRA: İngiltere'nin başkenti Londra, yılbaşı gecesinde 3000 polisle korunacak.
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Ağır silahlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı meydanlarda güvenlik önlemlerini arttırırken, şehir metrosunda da ekiplerin devriye attıkları belirlendi. Polis sayısının gece saatlerinde arttırılması bekleniyor.
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ROMA: İtalyan başkenti de yeni yıl alarmına geçen Avrupa şehirlerinden biri. Roma'da 1000'den fazla üniformalı ve sivil giyimli polisin yılbaşı gecesi görev yapması bekleniyor.
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Roma polisi, Twitter'da başlattığı "Bize el uzat" isimli kampanyayla Romalılardan herhangi bir tehdidi ya da garip durumu polise bildirmelerini istiyor.
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NEW YORK: Avrupa'da peşpeşe gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırılarının ardından New York yılbaşına 'kamyonlu savunmayla' giriyor.
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New York polisi, kutlamaların merkezi olması beklenen Times Meydanı'na çıkan stratejik yolların 65 kum kamyonuyla kapatıldığını açıkladı. Şehirde gece boyunca 7000 polisin görev alması bekleniyor.