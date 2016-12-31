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Halep'ten Hatay'a 318 yaralı getirildi

Suriye rejiminin kuşatması nedeniyle Halep'ten tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralı sayısı 318'e yükseldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:57:49 Güncelleme: 11:59:05 AA

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 318'e yükseldi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 318'e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 41'i hayatını kaybetti, 115'i il dışına sevk edildi, 47'si taburcu edildi.

Yaralılardan 141'inin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

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