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DÜNYA

Suriye'de silahlar sustu, sokaklar yıldızlara kaldı...

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:08:47 Reuters

Altı yıldır devam eden kanlı iç savaşın ardından gelen ateşkesin hakim olduğu Suriye'den etkileyici kareler geliyor...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    allah ım daim etsin sonsuza dek bozulmaz inşaallah
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