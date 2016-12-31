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DÜNYA

Sarhoş pilot uçak havalimanına böyle geldi!

Endonezya’da Surabaya-Jakarta seferini yapacak olan uçağın pilotu sarhoş olduğu halde uçağı kullanmaya kalkınca işinden oldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:16:14 Güncelleme: 13:24:57

Low cost carrier olarak hizmet veren Citilink Havayolları’na ait uçağın pilotunun aşırı derecede alkollü olduğu güvenlik kontrollerinden geçisi sırasında farkedildi.

İsminin Tekad Purna olduğu öğrenilen pilot, çantası ve kişisel eşyaları x-ray cihazına koymaya çalışırken elinden düşürdü. Sağa sola yalpalayan, x-ray’dan geçen eşyalarını çantasına koyamayacak kadar sarhoş olan pilota güvenlik görevlileri yardım etti.

Tam çantasını alacağı sırada bu kez de gözlüğünü düşüren pilot o halde uçağın kokpitine kadar geldi. Kalkış için hazırlanan uçaktaki 150 yolcu doğru dürüst anons bile yapamayan pilotta bir anormallik olduğunu sezdi ve durumu hemen polise bildirdi.

Kabine gelen polisler tarafından uçaktan çıkartılan pilotun lisansı askıya alınırken, olayla ilgili soruşturma  başlatıldı.

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