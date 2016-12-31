2017 yılına giren ülkeler

Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yer alan televizyon kulesi Sky Tower'daki havai fişek şölenini binlerce kişi izledi.



Yeni Zelanda'nın ardından 2017'ye giren ikinci ülke Avustralya oldu. Avustralya'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.

Hong Kong'da 2017'ye girdi. Halk yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2017'ye coşkuyla girdi. Çin, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve yeni yıl fenerleriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için Pekin yönetiminin dünyadaki tüm partnerlerini ortak çaba harcayarak, daha sıkı çalışmaya davet etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Tower önünde yılbaşı kutlamaları için toplanan yüzlerce kişi gökyüzüne dilek balonları bıraktı.





