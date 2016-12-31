31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yeni Zelanda
DÜNYA

2017 yılına giren ülkeler

Dünyada 2017 yılına giren ilk ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 14:17:07 Güncelleme: 21:01:35

Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yer alan televizyon kulesi Sky Tower'daki havai fişek şölenini binlerce kişi izledi.

Yeni Zelanda'nın ardından 2017'ye giren ikinci ülke Avustralya oldu. Avustralya'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.

Hong Kong'da 2017'ye girdi. Halk yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2017'ye coşkuyla girdi. Çin, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve yeni yıl fenerleriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için Pekin yönetiminin dünyadaki tüm partnerlerini ortak çaba harcayarak, daha sıkı çalışmaya davet etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Tower önünde yılbaşı kutlamaları için toplanan yüzlerce kişi gökyüzüne dilek balonları bıraktı.



SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti
DÜNYA

BMGK'dan flaş Suriye'de ateşkes kararı
2017 yılına giren ülkeler
DÜNYA

2017'ye merhaba dediler
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
DÜNYA

İbadi'den kritik Musul operasyonu açıklaması
Donald Trump'tan yeni yıl mesajı
DÜNYA

Trump'tan yeni yıl mesajı
Rusya'dan 'sınırdışı' yorumu: Trump'tan intikam alıyorlar
DÜNYA

Rusya'dan 'sınırdışı' yorumu: Trump'tan intikam ...
Suriyeli muhaliflerden ateşkes uyarısı
DÜNYA

Suriyeli muhaliflerden ateşkes uyarısı
Hasan Ruhani: İran, Rusya ve Suriye koordineli hareket etmeli
DÜNYA

"İRAN, RUSYA VE SURİYE KOORDİNELİ HAREKET ETMELİ"
2017 yılına giren ülkeler
DÜNYA

2017'YE MERHABA DEDİLER
BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti
DÜNYA

BMGK'DAN FLAŞ SURİYE'DE ATEŞKES KARARI
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
DÜNYA

İBADİ'DEN KRİTİK MUSUL OPERASYONU AÇIKLAMASI
Rusya'dan 'sınırdışı' yorumu: Trump'tan intikam alıyorlar
DÜNYA

RUSYA'DAN 'SINIRDIŞI' YORUMU: TRUMP'TAN İNTİKAM ALIYORLAR
Beyaz Saray'ın görünmeyen yüzü!
DÜNYA

BEYAZ SARAY'IN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ!