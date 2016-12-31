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DÜNYA

Rusya'dan 'sınırdışı' yorumu: Trump'tan intikam alıyorlar

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de seçimi kaybeden Demokratların başkan seçilen Trump'tan intikam aldıklarını söyledi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:49:59 Güncelleme: 16:51:16 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin 35 Rus diplomatı sınırdışı etmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Zaharova bunun ABD'nin Demokratları tarafından başkan seçilen Trump'tan intikam almak için yapıldığını söyledi.

Demokratların son 1 aydaki kararlarının Trump'tan intikam almak için verildiğini belirten Zaharova, "Dürüst olmak gerekirse, Demokratlar'ın seçim yenilgisinin intikamını almaya çalıştıklarını düşünüyorum. Trump'ın göreve gelmesine 1 aydan az bir süre kala absürd kararlar alıyorlar." şeklinde konuştu.

Dışişleri Sözcüsü, Rusya'nın ABD seçimlerine hile karıştırdığı yönündeki iddialarında gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD yönetiminin, Rusya'nın Trump'ı desteklediği yönündeki iddiaları ve Trump'ın "Rusya'nın adayı" olduğu şeklindeki iddialar bize karşı yürütülen enformasyon savaşının bir parçası. Bu bir yalan." ifadelerini kullandı.

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