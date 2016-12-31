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Donald Trump'tan yeni yıl mesajı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, yeni yıl mesajı yayınladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:22:06 Güncelleme: 19:24:50 AA

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, düşmanları da dahil herkesin yeni yılını kutladığını belirtti.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, "Herkese mutlu yıllar, düşmanlarıma ve bana karşı savaşan ve çok kötü kaybedenlere de sadece ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sevgiler!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Başkan Barack Obama'dan devralacak.

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