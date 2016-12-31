Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Geliyoruz Ninova" ismini verdiği Musul operasyonlarının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre İbadi, Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ederek, orada görüştüğü komutanlardan ikinci aşaması başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili gelişmeleri dinledi.

İbadi, burada yaptığı açıklamada, "Geliyoruz Ninova Operasyonları belirlenen plana göre sürüyor ve bitme aşamasına geldi." dedi.

Irak güçlerinin DEAŞ'la Musul'un içinde savaştığını ifade eden İbadi, "Düşman (DEAŞ) kırılma ve çökme yaşıyor." ifadesini kullandı.

İbadi, geçen salı günü düzenlediği basın toplantısında, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." demişti.