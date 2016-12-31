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Musul Haydar el-İbadi DEAŞ
DÜNYA

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Musul operasyonları hakkında bilgi verdi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:53:41 Güncelleme: 20:04:00 AA

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Geliyoruz Ninova" ismini verdiği Musul operasyonlarının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre İbadi, Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ederek, orada görüştüğü komutanlardan ikinci aşaması başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili gelişmeleri dinledi.

İbadi, burada yaptığı açıklamada, "Geliyoruz Ninova Operasyonları belirlenen plana göre sürüyor ve bitme aşamasına geldi." dedi.

Irak güçlerinin DEAŞ'la Musul'un içinde savaştığını ifade eden İbadi, "Düşman (DEAŞ) kırılma ve çökme yaşıyor." ifadesini kullandı.

İbadi, geçen salı günü düzenlediği basın toplantısında, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." demişti.

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