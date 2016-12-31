2017 yılına giren ülkeler

31 Aralık 2016 Cumartesi, 20:32:40 | Güncelleme: 21:01:47
Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı
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MALEZYA
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
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Petronas kuleleri üzerindeki havai fişek gösterisi büyük ilgi gördü.
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YENİ ZELANDA
2017 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu.
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Yeni Zelanda'da 2017 havai fişeklerle kutlanıyor.
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AVUSTRALYA
Yeni Zelanda'nın hemen ardından 2017'ya giren ülke Avustralya oldu.
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Sidney'de yeni yıl havai fişek gösterileriyle kutlanıyor.
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ÇİN
Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2017'ye coşkuyla girdi.
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Çin, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve yeni yıl fenerleriyle yeni yıla "merhaba" dedi.
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Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Çin Yeni Yılı, çalışma hayatının giderek daha sıkılaştığı ülkede halkın, aileleri ve arkadaşları ile rahatlıkla vakit geçirebileceği bir zaman dilimini oluşturuyor.
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JAPONYA
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Tower önünde yılbaşı kutlamaları için toplanan yüzlerce kişi gökyüzüne dilek balonları bıraktı.