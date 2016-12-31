31 ARALIK 2016
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2017 yılına giren ülkeler

31 Aralık 2016 Cumartesi, 20:32:40

Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı

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    MALEZYA

    Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

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    Petronas kuleleri üzerindeki havai fişek gösterisi büyük ilgi gördü.

     

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