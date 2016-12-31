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Hasan Ruhani: İran, Rusya ve Suriye koordineli hareket etmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'deki ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 22:31:04 Güncelleme: 22:32:58 AA

Suriye'de başlayan ateşkesin ardından İran’da temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Ruhani; Tahran, Moskova ve Şam’ın Suriye konusunda koordineli bir şekilde hareket etmesini istedi.

Suriye’de yürürlüğe konulan ateşkesi olumlu karşıladıkları belirten Ruhani, Astana’da yapılması planlanan barış müzakerelerinde “kalıcı bir barış” konusunda tarafların uzlaşmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Ruhani, “ Barış görüşmelerinin ana hedefi, ülkede güvenliğin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve devletin tüm ülkeye egemen olmasına yönelik olmalı. İran, Rusya ve Suriye gelecekteki eylem ve planlamalarında birlikte ve koordineli hareket ederse bu konuda başarılı olabilirler” diye konuştu.

Ruhani, “ Ateşkes döneminin, teröristlere güç toplama fırsatını vermeme konusunda dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.

Görüşmede, İran’ın Suriye’ye sağladığı destekten dolayı Beşar Esad’ın şükranlarını İran halkı ve devletine ileten Bakan Muallim, Suriye, İran ve Rusya’nın üçlü işbirliğine devam etmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Tahran’daki temasları kapsamında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile de bir araya gelen Muallim’e, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk da eşlik ediyor.

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