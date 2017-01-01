İstanbul Ortaköy'de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirirken, 69'da yaralı var. Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen dehşet verici terör saldırısına dünyanın birçok yerinden kınama ve destek mesajları geldi. Saldırı sonrası yayımlanan taziye ve destek mesajları şöyle:

ABD

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin şehit olduğu, 40 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Sözcü Eric Shultz, yaptığı yazılı açıklamada, Hawaii'de tatilde bulunan ABD Başkanı Barack Obama'nın, 'Saldırıda yaşamını yitiren masum insanlar için başsağlığı dilediğini' belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'da saldırıyı kınadı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi.

AVRUPA PARLEMANTOSU

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve hayatını kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi.

AVUSTURYA

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbulda düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Hollande, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbulda yeni yıl gecesi düzenlenen ve en az 39 kişinin ölümüne sebep olan terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. Fransa, bu olay karşısında Türkiyeyle dayanışma içindedir ve müttefikleriyle bu belaya karşı mücadelesini acımasızca sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Tüm kalbimizle bu sembolik gecede korkunç bir saldırıya uğrayan Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

MEKSİKA

Meksika hükümeti adına Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Meksika’nın sivilleri hedef alan bu saldırıları tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, Türk halkına, hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Meksika'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul’daki Meksika Konsolosluğunun Türk makamlarıyla irtibat halinde olduğu ve şimdiye kadar saldırıdan etkilenen herhangi bir Meksika vatandaşının bulunmadığı kaydedildi.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler." dedi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Kalbim, İstanbul'da teröristlerce öldürülenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajını paylaştı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköyde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Kasımi ayrıca, saldırı nedeniyle tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, gece kulübünde yılbaşı kutlaması için toplananlara karşı düzenlenen acımasız saldırı haberinin kendilerini son derece sarstığını bildirdi.

İlham Aliyev, mesajında, "Sivillere karşı yapılan bu hain saldırı nedeniyle son derece öfkeliyiz. Teröre karşı en sert, kararlı ve sürekli mücadeleyi destekliyoruz. Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Rivlin, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır." ifadelerini kullandı.

İsrailin Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak." mesajını paylaştı.