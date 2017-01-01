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Bahreyn'deki hapishanede saldırı! Çok sayıda mahkum kaçtı

Bahreyn'deki bir hapishaneye düzenlenen ve bir polisin öldürüldüğü saldırıda birçok mahkumun serbest bırakıldığı açıklandı

01 Ocak 2017 Pazar, 15:11:58 Güncelleme: 15:21:28 HABERTURK.COM

Bahreyn'deki bir hapishanede düzenlenen saldırıda bir polisin öldürüldüğü ve terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan mahkumların serbest bırakıldığı bildirildi.

Associated Press'te yer alan habere göre Bahreyn İçişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklmada Jaw hapishanesinde yaşanan saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

Ancak bakan, kaç mahkumun serbest bırakılarak kaçtığını söylemedi.

Jaw adlı hapishanede hem terör bağlantılı suçluların hem de siyasi tutukluların bulunduğu kaydedildi.

 

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