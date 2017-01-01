Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile görüştü.

Başbakan Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesinde, İstanbul'daki terör saldırısının, Türkiye ile Rusya’nın bölgede barışı kalıcı hale getirmek için aldıkları inisiyatifle aynı dönemde gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını, bu saldırılara rağmen Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede güvenlik ve istikrarın temini için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi.