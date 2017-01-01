01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Birleşmiş Milletler
DÜNYA

BM'de yeni dönem

Yeni yılın girmesiyle birlikte Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine resmen başladı

01 Ocak 2017 Pazar, 18:27:10 Güncelleme: 18:28:23 AA

Yeni yılın girmesiyle eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres, 5 yıl sürecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine resmen başladı.

2017 yılı, BM'de önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. 1 Ocak 2007'den bu yana 10 yıldır BM Genel Sekreterlik görevini yürüten Ban Ki-mun yeni yılla birlikte bu görevi Portekizli Antonio Guterres'e devretti.

Guterres, 31 Aralık 2021'e kadar bu görevi sürdürecek ve isterse tekrar aday olabilecek.

Yeni Genel Sekreter Guterres, bu görevdeki ilk açıklamasını da yaparak önceliğinin barışın temin edilmesi ve çatışmaların önlenmesi olacağını bildirdi.

Tüm bölgelerin istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğunu, yeni küresel terörizmin herkesi etkilediğini belirten Guterres, "Bu yılbaşında sizleri benimle birlikte ortak bir yeni yıl kararı almaya çağırıyorum: Gelin barışı birinci öncelik yapma kararlılığını ortaya koyalım. Gelin 2017 yılını vatandaşlar, hükümetler, liderler dahil hepimizin farklılıklarımızı aşmak için çalışacağı bir yıl yapalım... Sizleri, bugün ve her gün benimle birlikte barışı taahhüt etmeye çağırıyorum. Gelin 2017 yılını barış yılı yapalım." ifadelerini kullandı.

YENİ BMGK ÜYELERİ GÖREVE BAŞLADI

Yeni yıl, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de nöbet değişimini getirdi. 2 yıllık görev süreleri sona eren Venezuela, Malezya, Yeni Zelanda, İspanya ve Angola, Konsey'e veda etti.

Bu üyeler yerine Haziran'da yapılan seçimi kazanan Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya BMGK'da göreve başladı.

15 üyeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere daimi üyeler olarak yer alıyor. Geçici 10 üye ise 2 yıllığına seçiliyor ve her yıl beşi değişiyor.

2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri sona erecek ve bu üyeler yerine yıl içinde beş yeni ülke seçilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan Suriye hamlesi
DÜNYA

Rusya tasarıyı BMGK'ya sundu
Erdoğan'la Putin ateşkese saatler kala görüştü
DÜNYA

Erdoğan'la Putin ateşkese saatler kala görüştü

Ateşkes görüşmelerine BM desteği
DÜNYA

Ateşkes görüşmelerine BM desteği
Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
DÜNYA

Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
"PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı"
DÜNYA

ABD'den terör örgütü PKK ve Sincar tepkisi
Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği
DÜNYA

Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği
Hasan Ruhani'den 'Ortaköy saldırısı' açıklaması
DÜNYA

RUHANİ'DEN 'ORTAKÖY SALDIRISI' AÇIKLAMASI
Almanya'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 ağır yaralı
DÜNYA

ALMANYA'DA KATLİAM GİBİ KAZA
Fransa'da işçilere izin saatlerinde "e-postaya bakmama" özgürlüğü
DÜNYA

FRANSA'DA İŞÇİLERE "E-POSTA" ÖZGÜRLÜĞÜ
Saldırıda ölen yabancı uyrukluların kimlikleri belli oluyor
DÜNYA

SALDIRIDA ÖLEN YABANCI UYRUKLULARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Brezilya'da yılbaşı gecesi vahşet!
DÜNYA

BREZİLYA'DA YILBAŞI GECESİ VAHŞET!

Filistin destekçisi Başpiskopos Capucci vefat etti
DÜNYA

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ BAŞPİSKOPOS VEFAT ETTİ