02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fransa
DÜNYA

Fransa'da işçilere izin saatlerinde "e-postaya bakmama" özgürlüğü

Fransa'da yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan yasa 50'den fazla çalışanı olan şirketleri kapsıyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:40:18 Güncelleme: 00:51:40 AA

Fransa'da işçiler izinli oldukları zamanlarda şirket elektronik postalarına cevap vermeyebilecek.

Fransa'da yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasayla çalışanlar izindeyken elektronik postalarını kontrol etmeme hakkı elde etti.

İşçi sendikalarının da baskılarıyla yürürlüğe giren yasa, 2000 yılından bu yana haftalık çalışma süresi 35 saat olarak uygulanan Fransa'da, genel olarak "gizli saatler" olarak adlandırılan fazla çalışma sürelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yasayla birlikte 50 işçiden fazla çalışanı olan şirketler çalışanlarının elektronik postalara yanıt verme saatlerini net bir şekilde tanımlamak zorunda olacak.

Ancak yasa, şirketlerin yasaya uymamaları durumunda herhangi bir yaptırım öngörmüyor.

Fransa'da Eleas adlı bir şirket tarafından yapılan araştırma işçilerin üçte birinin her gün işten sonra da iş ile alakalı faaliyetler yaptığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 60'ı iş dışında da elektronik postaları yanıtlama konusundaki kuralların net bir şekilde tanımlanmasını istiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina'da düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepki yağdı
DÜNYA

İstanbul'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler
Reina'daki terör saldırısı 'Bataclan' ve 'Orlando'yu hatırlattı
DÜNYA

Reina saldırısı 'Bataclan' ve 'Orlando'yu hatırlattı
Fransa'da bir papaz 'Tükenmişlik Sendromu'na girdi kiliseyi terketti
DÜNYA

'Tükenmişlik Sendromu'na girdi kiliseyi terketti
Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı
DÜNYA

Yılbaşı için 100 bin güvenlik!
Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği
DÜNYA

Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği
Fransa'da 'ırkçı' emlak ilanı tepki çekti
DÜNYA

Irkçı emlak ilanı gündem yarattı
ABD ve Avustralya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı
DÜNYA

DÖRT ÜLKEDEN TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINA UYARI
Filistin destekçisi Başpiskopos Capucci vefat etti
DÜNYA

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ BAŞPİSKOPOS VEFAT ETTİ
Saldırıda ölen yabancı uyrukluların kimlikleri belli oluyor
DÜNYA

SALDIRIDA ÖLEN YABANCI UYRUKLULARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Hasan Ruhani'den 'Ortaköy saldırısı' açıklaması
DÜNYA

RUHANİ'DEN 'ORTAKÖY SALDIRISI' AÇIKLAMASI
Almanya'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 ağır yaralı
DÜNYA

ALMANYA'DA KATLİAM GİBİ KAZA
Brezilya'da yılbaşı gecesi vahşet!
DÜNYA

BREZİLYA'DA YILBAŞI GECESİ VAHŞET!