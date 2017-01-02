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Simon Calder İndependent gazetesi Reina saldırısı
DÜNYA

Independent yazarı Simon Calder: "Reina saldırısına en güzel cevap Türkiye'de tatil"

İndependent yazarı Simon Calder yazısında, yılbaşı gecesi gerçekleşen Reina saldırısına en güzel cevabın Türkiye'ye tatile gitmek olduğunu belirtti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 08:03:56 Güncelleme: 10:55:48

İngiltere'de yayınlanan İndependent gazetesi yazarlarından Simon Calder'in kalema aldığı yazıda, Batı dünyasının 39 kişinin hayatını kaybettiği ı Reina saldırısı sonra Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterebileceği ifade etti.

'Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz' başlığı ile yayınlanan yazıda Calder, "Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir" ifadelerini kullandı.

Simon Calder'in yazısından öne çıkan satırlar ise şöyle:

"Muhtemelen ben de en az sizin kadar ölüm riskinden sakınıyorum ve ailemin hayatını tehlikeye sokacak risklere karşı toleransım çok düşük. Ama aynı zamanda seyahatin hem turist hem de ziyaret edilen ülke için ödüllendirici bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Ocak ayında Türkiye'nin muhteşem güney sahillerinde bir aile tatil paketi satın almıştım. Henüz bir hafta önce Sultanahmet'te Alman bir turist grubunun 10 üyesi bombalı saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdi."

"TURİZM SEKTÖRÜNE BİR DARBE DE BİZ İNDİRDİK"

"Hayatını kaybeden her bir kişi ayrı bir trajediydi. Ancak her yıl İstanbul'u ve Türkiye'nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kişiyi düşündüğünüzde herhangi bir tehlikeyle karşılaşma şansınız hâlâ son derece düşük. Ama pek çok İngiliz turist aynı fikirde değildi. Tatil rezervasyonu yaptığımız tesis, o dönemde kepenk indirmek zorunda kaldı, biz de tatilimizi Yunanistan'da yaptık. İstemeden de olsa Türkiye'nin büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörüne ve ekonomisine bir darbe de biz indirdik. O günden bugüne, kitlesel saldırılar rutin bir hal aldı. İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Son olarak Reina gece kulübünde 39 kişi öldürüldü."

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Türkiye'de tatili düşünen pek çok kişi İstanbul Boğazı'nın dibinde meydana gelen katliamı görünce şok olmuştur. Katliamların yarattığı trajediyi olduğundan daha hafif göstermeye çalışmadan, turizm beldelerinin hedef olması ihtimalini gözden geçirdim. İstanbul saldırıya açık sarsılmış bir kent gibi duruyor. Çok sayıda turist İstanbul'a gitmek istemiyor. Bugün boğaza nazır Condrad Oteli'nde geceliği sadece 90 dolara konaklayabilirsiniz. Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir."

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 3 saat önce
    2016 yılı boyunca depresyondan çıkamadık ki .
  • Misafir 4 saat önce
    yalandan destek veriyo avrupa arkanizdayiz yersen tabiki
  • Misafir 4 saat önce
    Diger olaylarda olenler terror sehidi olarak anilirdi. Burada olenlerde oyle anilmali. Eglencede olmalari sehit olmalarina engel degil.
  • Misafir 5 saat önce
    herhalde dalga geciyor independent. daha biz sokaga cikmaya korkuyoruz tursit nasil gelsin?
  • Misafir 5 saat önce
    Ben bir babayim cocugum iki yasinda, esim yabanci, müslüman degil, biliyor musunuz Allah tan tek dilegim 2017 icin, ne karimin müslüman olmasi ne de cocugum icin iyi dilekler, tek dilegim Allah bu terör belasinin sonunu getirsin, kahrolsunlar insallah
  • Misafir 5 saat önce
    iyi fikir
  • Misafir 5 saat önce
    eminim oyledir
  • Misafir 5 saat önce
    helal sana..
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 6 saat önce
    Güzel bir mecradan güzel bir mesaj , Teşekkürler.
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