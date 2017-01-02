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DÜNYA

"DEAŞ herkesin en kötü korkusunu gerçekleştirmek istiyor"

İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace, terör örgütü DEAŞ'ın İngiltere'de bir kimyasal saldırı düzenlemek istediğini söyledi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:49:56 Güncelleme: 11:15:37 HABERTURK.COM

İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace, DEAŞ'ın ülkede kimyasal saldırı yapmak istediğini söyledi. Wallace, "DEAŞ 'herkesin en kötü korkusunu' gerçekleştirmek istiyor" dedi.

Suriye ve Irak'ta kimyasal silahlar kullanan örgütün bu yöntemi Avrupa'ya taşımak istediğini belirten Wallace, "DEAŞ'ın hırsı kitlesel ölümlere neden olacak saldırılar düzenlemek. Olabilecek en fazla sayıda kişinin zarar görmesini istiyorlar. Kimyasal silah kullanmak konusunda hiçbir ahlaki çekinceleri yok. Eğer yapabilirlerse, bunu bu ülkede yaparlar." dedi.

İstanbul'da Reina'da düzenlenen yılbaşı kutlamasına yönelik saldırıdan önce Sunday Times'a bir röportaj veren İngiliz Bakan, "Suriye ve Irak'ta bu tip silahları kullandıklarını gördük ve onların Avrupa için olan arzusunu da görebiliyoruz. Böyle bir durumda sebep oldukları can kaybı rakamları, herkesin en korktuğu şekilde olabilir." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Teröre ve destekçilerine lanet olsun.
  • Misafir 3 saat önce
    teroru desteklerekn iyiydi
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