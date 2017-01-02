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Saldırıyı DEAŞ üstlendi iddiası
DÜNYA

Reuters: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Reuters Haber Ajansı, Reina'da düzenlenen terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:16:39 Güncelleme: 14:30:15 HABERTURK.COM

Reuters, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini iddia etti.

İstanbul'u kana bulayan saldırıda, 39 kişi hayatını kaybetmiş 65 kişi yaralanmıştı.

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 2 saat önce
    Isid icimizde ,kendinizi kandirmayin. Yilbasi eglencesinde olenlere sevinen sayisiz pislik var maalesef!!
  • Misafir 3 saat önce
    biz deaşın arkasında kimin olduğunuda biliyoruz, reuterside abd yide biliyoruz tanıyoruz
  • Misafir 3 saat önce
    deaş kim, deaşın arkasında kim var, sizler değilmisiniz, abd değilmi
  • Misafir 3 saat önce
    Türkiyede işid zihniyetli o kadar çok insan var ki,
  • Misafir 3 saat önce
    Reuters hangi ülkenin haber ajansı ise o ülke var bu olay ın arkasında
  • Misafir 4 saat önce
    yani atlantik ötesi üstlendi...
  • Misafir 4 saat önce
    amerika yaptı
  • Misafir 4 saat önce
    kim üstlenirse üstlensin ne farkedecek??
  • Misafir 4 saat önce
    reuters ingilizlerinse haber dogrudur
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