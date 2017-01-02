Saldırıyı DEAŞ üstlendi iddiası

Reuters, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini iddia etti.
İstanbul'u kana bulayan saldırıda, 39 kişi hayatını kaybetmiş 65 kişi yaralanmıştı.
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YORUMLAR 9
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Misafir 2 saat önceIsid icimizde ,kendinizi kandirmayin. Yilbasi eglencesinde olenlere sevinen sayisiz pislik var maalesef!!00
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Misafir 3 saat öncebiz deaşın arkasında kimin olduğunuda biliyoruz, reuterside abd yide biliyoruz tanıyoruz60
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Misafir 3 saat öncedeaş kim, deaşın arkasında kim var, sizler değilmisiniz, abd değilmi60
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Misafir 3 saat önceTürkiyede işid zihniyetli o kadar çok insan var ki,153
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Misafir 3 saat önceReuters hangi ülkenin haber ajansı ise o ülke var bu olay ın arkasında60
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Misafir 4 saat önceyani atlantik ötesi üstlendi...30
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Misafir 4 saat önceamerika yaptı60
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Misafir 4 saat öncekim üstlenirse üstlensin ne farkedecek??30
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Misafir 4 saat öncereuters ingilizlerinse haber dogrudur30
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