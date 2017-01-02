02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kanada meksika
DÜNYA

Sarhoş pilot kokpitte sızdı!

Kanada'dan Meksika'ya uçacak Sunwig Havayolları'na ait uçağın kaptan pilotunun uçuşa alkollü olarak geldiği ve kalkıştan hemen önce kokpitte sızdığı belirtildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:22:32 Güncelleme: 12:39:50 HABERTURK.COM

Kanada'nın Calgary şehrinden Meksika, Cancun'a giden bir uçağın kokpitinde kalkıştan önce yaşananlar şaşkına çevirdi. Uçağın 37 yaşındaki kaptan pilotunun alkollü bir şekilde uçuşa geldiği ve kalkıştan hemen önce kokpitte sızdığı belirtildi.

99 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçağın yardımcı pilotunun, uçuş öncesinde kaptan pilotu kokpitte koltuğunun üzerinde uyurken bulduğu öğrenildi.

Uçuş ekibinin ve havaalanı görevlilerinin, pilot uçağa binmeden önce davranışlarından şüphelenerek polise durumu bildirdiği, kokpitte sızmış halde bulunan pilotun polislerce gözaltına alındığı ifade edildi.

Yapılan kontroller sonrasında pilotun, normal sınırın 3 katından daha fazla bir oranda alkol aldığı tespit edilirken, Calgary savcısı Paul Stacey; "Onu koltukta sızmış halde bulmuşlar. Uçağın kaptan pilotuydu. Adalet önüne çıkmadan önce ayılması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sunwig Havayolları sözcüsü ise olayı doğrulayarak, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve müşterilerinden özür dilediklerini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kanada’da binlerce deniz canlısı kıyıya vurdu
DÜNYA

Binlerce deniz canlısı kıyıya vurdu
Kanada’da mescit kundaklandı
DÜNYA

Kanada’da mescit kundaklandı
Meksika'da havai fişek faciası 31 ölü, 60 yaralı
DÜNYA

Meksika'da havai fişek faciası: 31 ölü
Kanada’da cezaevinde isyan: 1 ölü, 8 yaralı
DÜNYA

Kanada’da cezaevinde isyan
Kanada'da dünyanın en eski su kaynağı bulundu
DÜNYA

Dünyanın en eski su kaynağı bulundu
ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den açıklama
DÜNYA

"Suriye'de gözlerimizin önünde insani bir felaket ...
"Büyükelçi uyurken, biz yan odada..."
DÜNYA

"BÜYÜKELÇİ UYURKEN, BİZ YAN ODADA..."
Sarhoş pilot kokpitte sızdı!
DÜNYA

SARHOŞ PİLOT KOKPİTTE SIZDI!
Mogadişu Havalimanı yakınlarında patlama: 13 ölü
DÜNYA

MOGADİŞU HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA: 13 ÖLÜ
Reina saldırısı sonrası NATO'dan flaş karar!
DÜNYA

REİNA SALDIRISI SONRASI NATO'DAN FLAŞ KARAR!
Reuters: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
DÜNYA

REUTERS: 'REİNA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ'

Reina'daki terörist Kırgız mıydı?
DÜNYA

REİNA'DAKİ TERÖRİST KIRGIZ MIYDI?