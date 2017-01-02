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DÜNYA

Reina'daki terörist Kırgız mıydı?

Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan terörist ile ilgili iddialara Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:28:05 Güncelleme: 16:29:31 HABERTURK.COM

Yılbaşı gecesi İstanbul, Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının failini arama çalışmaları sürüyor.

Failin Kırgız veya Özbek olduğu iddialarına karşılık harekete geçen Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'daki konsolosluğumuza iddiaların incelenmesi talimatını verdik. İlk incelemelerimize göre, bu şüpheli bir bilgi ancak araştırmaya devam ediyoruz." denildi.

 

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