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ABD'den 40 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 40 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 22:58:20 Güncelleme: 23:15:17 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) son iki ayda 40,8 milyar dolarlık silah satışını onayladığı bildirildi.

AA muhabirinin ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansının verilerinden edindiği bilgilere göre, Katar 21 milyar 881 milyon dolarla kasım ve aralık aylarında ABD'den en fazla silah satın alan ülke oldu.

Katar’ın 17 kasım’da 21 milyar 100 milyon dolar değerinde 72 çok fonksiyonlu Boeing F-15QA tipi savaş uçağını mühimmat paketi ile satın aldığı öğrenildi.

Ayrıca, Katar’ın halihazırda 4 adet bulunan, Boeing firmasına geçen yıl 4 adet daha sipariş ettiği C-17 tipi askeri nakliye uçağı için 8 yedek motor, ilgili ekipman ve lojistik destek için de 781 milyar dolar ödediği anlaşıldı.

Kasım ayında 10 milyar 100 milyon dolar değerinde "Boeing F/A-18 Süper Hornet" tipi 28 uçak alım talebinden sonra Kuveyt’in aralık ayında da 1,7 milyar dolar değerinde 218 M1A2 Abrams tankını ilişkili ekipmanla satın alma talebinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı öğrenildi.

Kuveyt'in aralık ayında ayrıca, 37 milyon dolar değerinde birleşik direkt mühimmat kuyruk takımı adı verilen "kör bombalara" güdüm sağlayan cihazlardan bin 250 adet satın aldığı kaydedildi.

Ajansın verilerinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaklaşık değerlerde nakliye ve saldırı helikopteri satın aldığı görüldü.

Suudi Arabistan’ın 3 milyar 500 milyon dolar değerinde 48 CH-47F Chinook nakliye helikopteri talebi Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Aralık'ta onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı aynı tarihte Birleşik Arap Emirlikleri’ne de 3 milyar 510 milyon değerinde 28 Apache AH-64 tipi saldırı helikopterinin satışına onay verdi.

ABD, bu ülkelere yılın geri kalanında ise 2 milyar dolar civarında askeri malzeme ve silah sattı.

Dışişleri Bakanlığının onayladığı bütün silah satışları Kongre tarafından incelenip onaylandıktan sonra gerçekleşiyor.

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