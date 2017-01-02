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Cezayir'de el yapımı patlayıcı infilak etti

Cezayir'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 7 çocuk yaralandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 23:11:38 Güncelleme: 23:14:16 AA

Cezayir'in kuzeyindeki Blida ilinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 7 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Blida'ya bağlı Er-Reyhane bölgesinde bir grup çocuğun bulduğu el yapımı bomba infilak etti.

En-Nehar el-Ahbariyye televizyon kanalı, patlmada 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, on yaşından küçük 7 çocuğun yaralandığını aktardı.

Yaralı çocukların çevre hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Eş-Şuruk News televizyon kanalında yer alan haberde ise olayda yaralanan iki çocuğunun durumunun ağır olduğu ifade idildi.

Güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

El-Haber el-Mahalliyye gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Reyhaniye bölge sakinleri olaydan sonra gösteri düzenleyerek, benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.

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