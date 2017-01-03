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DÜNYA

Suriyeli muhaliflerden flaş 'Astana' kararı

ÖSO'ya bağlı gruplar, İran destekli güçler geri çekilene kadar Astana'da bu ay yapılması planlanan toplantıdan önce barış görüşmelerini durdurduklarını duyurdu

03 Ocak 2017 Salı, 09:37:46 Güncelleme: 14:23:45 DHA

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı gruplar, Astana toplantısı öncesinde, barış görüşmelerini durdurduklarını açıkladı.

Grupların açıklamasında, İran destekli güçler geri çekilene kadar "Türkiye ve Rusya tarafından öncülük edilen ateşkes ve barış görüşmelerine" katılmayacakları belirtildi.

AA'nın haberine göre muhalifler dün yayımladıkları ortak bildiride, "(Rejim) Ateşkese tamamen uyana kadar Astana müzakereleri ile ilgili yapılacak görüşmeleri ve istişareleri donduruyoruz. Rejimin ve onun destekçilerinin Suriye topraklarında daha fazla alanı kontrol etme ve bölgesel değişim istemesi, ateşkesin en önemli bendinin ihlali sayılır. Rejim, ateşkes imzalanmadan önceki şartlara uymazsa anlaşmanın bir hükmü kalmaz ve bittiği anlamına gelir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğündeki ateşkes geçen Cuma günü yürürlüğe girmiş ve barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay içinde yapılması kararlaştırılmıştı.

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