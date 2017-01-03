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kim jong un donald trump
DÜNYA

Kim Jong ABD'ye ulaşacak füze yaptı, ortalık karıştı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kıtalararası balistik füze çalışmalarında son aşamaya geçtiklerini açıklamasının ardından, bir açıklama da Donald Trump'tan geldi

03 Ocak 2017 Salı, 09:41:37 Güncelleme: 09:56:52 HABERTURK.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un nükleer füze denemelerinde son aşamaya ulaştıklarını ve kısa süre içerisinde kıtalararası bir füzeye ulaşacaklarını açıklamasına ABD başkanı seçilen Donald Trump'tan tepki geldi.

Kim Jong Un'un ""En yeni teknolojiye sahip silahlar üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları ilerlemektedir ve ICBM (kıtalararası balistik füze) füze fırlatma hazırlıkları son aşamasındadır" şeklindeki sözlerine Donald Trump, Twitter'dan yanıt verdi.

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Trump, "Kuzey Kore, ABD'nin bir kısmına ulaşabilecek bir nükleer silahın son aşamalarında olduğunu açıkladı. Bu gerçekleşmeyecek!" dedi.

Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin'e de tepki gösteren ABD'nin yeni başkanı, "Çin, tamamen tek taraflı bir ticaretle ABD'den çok büyük servet elde ediyor ama Kuzey Kore konusunda yardım etmiyor. Hoş!" ifadelerini kullandı.

En düşük menzili 5500 kilometre olan kıtalararası balistik füzeler, 10000 kilometre yol alabilecek şekilde geliştiribiliyor. ABD'nin en batı kıyısının Kuzey Kore'ye uzaklığı ise 9000 kilometre.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 4 saat önce
    ABD`nin basi büyük belada, Ortadogo ile ugrasacaklarina hizaya gelsinler.
  • Misafir 4 saat önce
    hadi be
  • Misafir 5 saat önce
    Adamım kim jong
  • Misafir 5 saat önce
    BAŞKA ÜLKEYE ÜS AÇSIN DİGER ÜLKERİN YAPTIGI GİBİ GÜCÜNE GÜÇ KATSIN :D
  • Misafir 5 saat önce
    Hahahaaaaa
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