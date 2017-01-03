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DÜNYA

İlk kez ülkesinden dışarı çıktı, Reina'da teröre yakalandı!

03 Ocak 2017 Salı, 11:41:21 HABERTURK.COM

İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının kurbanlarından 18 yaşındaki İsrailli Leanne Nasser'in ilk kez İsrail'den ayrıldığı ortaya çıktı

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    İstanbul'da Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının kurbanlarının hikayeleri de birer birer ortaya çıkıyor. Saldırıda hayatını kaybeden, 18 yaşındaki İsrailli Leanne Nasser'in hayatında ilk kez İsrail dışına seyahat ettiği ortaya çıktı.

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    CNN International'ın haberine göre, genç kız 3 arkadaşının yeni yıla girmeyi planladığı İstanbul'a gitmek istediğini babasına söyledi. Fakat İstanbul'un güvenli olmadığını düşünen baba Nasser, 18 yaşındaki genç kızın evde kalmasını istedi. 

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    Nasser'in halası Layal Masarweh araya girerek, babayı ikna etti ve genç kızın İstanbul'a olan yolculuğunun kapısını araladı.

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