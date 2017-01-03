İlk kez ülkesinden dışarı çıktı, Reina'da teröre yakalandı!

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"Kendimi asla affetmeyeceğim." diyor hala Masarweh; "Keşke onu savunmak için orada olsaydım, keşke onun hayatını kurtarabilmek için bir şey yapabilseydim. Keşke benim ruhumu alıp, ona verseler. Onu öldürdüklerine hala inanamıyorum."