Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili flaş gelişme!

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker 10 Ocak'ta yargılanacak.
15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.
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YORUMLAR 12
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Misafir 17 dakika önceBir gemi multeçi gönderin bak nasıl vermiyorlar00
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Misafir 2 saat önceSiz darbecileri iade etmiyosanız darbeci başına bin mülteciye yunanistan kapısını açıyoruz diyelim183
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Misafir 2 saat önceyunanistan başına iş alıyor yarın aynısı kendilere olurda türkiyeye kaçarlarsa ne olacak150
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Misafir 2 saat önceTürkiye nin dostu yok, nokta!150
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Misafir 2 saat öncebunlar iyi oldu Avrupa ülkelerinde suç işleyip ülkemize kaçanları biz de yargılar dururuz 20-30 sene adli kontrol şartı ile60
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Misafir 3 saat önceTürkün türkten başka dostu olmadıgının kanıtı30
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Misafir 3 saat önce8 askere karşılık 80 bin mülteci gönderelim90
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Misafir 3 saat önceElbet onlarinda sonu yakindir60
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Misafir 3 saat öncedoğru karar03
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Misafir 3 saat öncegerçek dost olsalar hemen sepetlerlerdi, krizi fırsata çevirme peşindeler, ama türkiye yemez bu numaraları843
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