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DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili flaş gelişme!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerin 10 Ocak'ta yargılanacağı açıklandı

03 Ocak 2017 Salı, 12:28:29 Güncelleme: 12:51:20

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker 10 Ocak'ta yargılanacak.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 17 dakika önce
    Bir gemi multeçi gönderin bak nasıl vermiyorlar
  • Misafir 2 saat önce
    Siz darbecileri iade etmiyosanız darbeci başına bin mülteciye yunanistan kapısını açıyoruz diyelim
  • Misafir 2 saat önce
    yunanistan başına iş alıyor yarın aynısı kendilere olurda türkiyeye kaçarlarsa ne olacak
  • Misafir 2 saat önce
    Türkiye nin dostu yok, nokta!
  • Misafir 2 saat önce
    bunlar iyi oldu Avrupa ülkelerinde suç işleyip ülkemize kaçanları biz de yargılar dururuz 20-30 sene adli kontrol şartı ile
  • Misafir 3 saat önce
    Türkün türkten başka dostu olmadıgının kanıtı
  • Misafir 3 saat önce
    8 askere karşılık 80 bin mülteci gönderelim
  • Misafir 3 saat önce
    Elbet onlarinda sonu yakindir
  • Misafir 3 saat önce
    doğru karar
  • Misafir 3 saat önce
    gerçek dost olsalar hemen sepetlerlerdi, krizi fırsata çevirme peşindeler, ama türkiye yemez bu numaraları
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