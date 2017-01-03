Bavulu açınca neye uğradıklarını şaşırdılar!

İspanyol polisi, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yasadışı göçmen sokmaya çalışan iki Faslıyı gözaltına aldı.

Gineli olduğu düşünülen göçmenlerin sınırda araç kontrolü sırasında yakalandıkları belirtildi. Göçmenlerden birinin stepne için kullanılan boşluğa saklandığı bir diğerinin ise aracın torpido gözünde yolculuk ettiği belirlendi.

Arabada yakalanan göçmenlerin yanı sıra, sınırdan geçiş yapan bir kadının çantasından da genç Afrikalı bir göçmen çıktı.

Acil müdahaleye ihtiyaçları olduğu belirlenen göçmenlere, sınırda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Pazar günü sabah saatlerinde 1100 mültecinin akınına uğrayan Ceuta'da polis ve mülteciler arasında gerginlik yaşanmış, 3 kişi yaralanmıştı.