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DÜNYA

Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro istemiş!

Almanya'da Suriyeli bir mülteci, terör eylemi hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

03 Ocak 2017 Salı, 15:02:47 Güncelleme: 15:43:24 HABERTURK.COM

Almanya'da Suriyeli bir mülteci, DEAŞ'la bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 38 yaşındaki mültecinin, örgütle bağlantıya geçerek bombalı araç yapmak için para istediği belirtildi.

Alman polisinin Cumartesi günü düzenlediği operasyonla Saarbrucken kentindeki evinden gözaltına alınan şüphelinin, DEAŞ ile bağlantılı kişiden 8 araç satın almak ve bunları bomba düzeneğiyle tuzaklamak için 180 bin euro istediği iddia edildi.

Savcılık, şüphelinin para istediği DEAŞ'lıya her araca 400-500 kilo patlayıcı yerleştirebileceğini ve bu araçlarla Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da müslüman olmayan gruplara saldıracağını söylediğini açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelinin şimdiye kadar herhangi bir tuzak veya bombalı araç hazırlamadığı belirtildi.

2014 yılında Almanya'ya giriş yapan ve sığınma talebinde bulunarak geçici oturma izni alan şüphelinin ifadesinde, Suriye'de kalan ailesine destek olmak için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle böyle bir hikaye uydurduğunu söylediği ifade edildi.

 

 

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