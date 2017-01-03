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Sir Ivan Rogers
DÜNYA

Brexit müzakerelerinin başlamasına aylar kala şok istifa!

İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Rogers, mart ayı sonunda başlaması beklenen Brexit müzakerelerinden önce istifa etti

03 Ocak 2017 Salı, 16:51:54 Güncelleme: 16:59:39 AA

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers istifa etti.

İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) müzakerelerinde önemli bir rol oynaması beklenen Büyükelçi Rogers'ın istifası Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılık müzakerelerini mart ayı sonunda başlatması bekleniyordu.

Rogers’ın aralık ayında bir toplantı sırasında Brexit müzakerelerinin 10 yıla kadar sürebileceğini söylediği iddia edilmişti. Rogers’ın sözleri, İngiltere’nin AB’den bir an önce ayrılmasını isteyen Brexit yanlılarının tepkisine yol açmıştı.

Rogers, İngiltere’nin AB Daimi Temsilciliğine 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron tarafından atanmıştı. Rogers’ın görev süresi kasım ayında dolacaktı.

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