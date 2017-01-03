Böyle deneye can kurban: Finlandiya para dağıtacak!

Finlandiya hükümeti ülke çapında ilginç bir sosyal deneye hazırlanıyor. Hükümet, rastgele seçilen 2000 işsiz vatandaşa Ocak ayından itibaren ayda 560 euro ödeme yapacak.

İşsizliğin ve yoksulluğun önüne geçmeyi hedefleyen uygulama için seçilen kişiler, devlet para aldıkları süre boyunca bir iş bulurlarsa, ayrıca bu işte çalışarak gelirlerini de arttırabilecekler. Ödeme yapılan kişiler, harcamalarıyla ilgili devlete herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

Maaşların dağıtılmasından sorumlu olacak devlet kurumu KELA'dan Olli Kangas yaptığı açıklamada, "İnsanların buna karşılık nasıl davranacaklarını izlemek ilginç olacak. Bu uygulama onları, değişik iş tecrübeleri edinmek konusunda cesaretlendirecek mi yoksa hiçbir şey yapmadan para kazandıkları için tembelleşecekler mi?" ifadelerini kullandı.

Nüfusu 5.5 milyon olan Finlandiya'da, işsizlik oranı Kasım ayı rakamlarına göre yüzde 8.1 olarak değerlendiriliyor. 213 bin kişinin işsiz olduğu ülkede özel sektörde çalışan bir kişinin ortalama maaşının 3500 euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Uygulamanın başarılı olması halinde, ilerleyen dönemde yarı zamanlı çalışanlar, serbest çalışanlar ve küçük bütçeli girişimciler gibi düşük gelirli çalışma gruplarının da uygulamaya dahil edilebileceği belirtiliyor.