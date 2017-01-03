03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sevil Shhaideh
DÜNYA

Romanya'ya Türk asıllı Başbakan Yardımcısı

Romanya'da Tatar Türkü Sevil Shhaideh, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi

03 Ocak 2017 Salı, 17:32:19 Güncelleme: 17:34:59 HABERTURK.COM

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirmesinin ardından bugün kabine üyelerini kamuoyuna açıkladı.

PSD'nin başbakanlığa önerdiği ilk isim olan ve Iohannis tarafından reddedilen Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi.

Romanya'da 26 bakanın görev aldığı yeni kabinenin, PSD ile Liberal ve Demokratlar Birliğinin (ALDE) çoğunlukta olduğu parlamentodan onay almasının önünde bir engel bulunmuyor.

Kabinede, koalisyon ortağı ALDE'ye 4 bakanlık verildi.

Romanya'da PSD'nin Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilmişti. Iohannis, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulunmuştu.

Sevil Shhaideh, Iohannis tarafından onaylansaydı Romanya'nın ilk kadın, Müslüman ve Tatar Türkü başbakanı olacaktı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü YPG'ye katılan İngiliz öldü
DÜNYA

Terör örgütü YPG'ye katılan İngiliz öldü
Brexit müzakerelerinin başlamasına aylar kala şok istifa!
DÜNYA

Brexit sürecine aylar kala şok istifa!
Böyle deneye can kurban: Finlandiya para dağıtacak!
DÜNYA

Böyle deneye can kurban: Finlandiya para dağıtacak!
Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro istemiş!
DÜNYA

Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro ...
"Türkiye kaosa sürüklenirse, bizi de sürükler"
DÜNYA

"Türkiye kaosa sürüklenirse, bizi de sürükler"
Çin'de ulusal çapta kırmızı alarm!
DÜNYA

Çin'de ulusal çapta kırmızı alarm!
ABD Başkanı seçilen Trump: Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı
DÜNYA

TRUMP'TAN GUANTANAMO AÇIKLAMASI
Ford Donald Trump'ın çağrısına uydu
DÜNYA

DEV ŞİRKET TRUMP'IN ÇAĞRISINA UYDU

Fransa cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor
DÜNYA

SEÇİM KAMPANYASINDA SKANDAL TÜRKİYE KARARI
Obama, veda konuşmasını Chicago'da yapacak
DÜNYA

OBAMA, VEDA KONUŞMASINI ORADA YAPACAK
Valizinde kaçak göçmenle yakalandı
DÜNYA

POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MANZARA
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor
DÜNYA

NİJERYA'DA İÇLER ACISI DURUM