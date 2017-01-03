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Donald Trump'tan General Motors'a eleştiri

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, otomotiv devi General Motors'a "Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde" dedi

03 Ocak 2017 Salı, 18:05:19 Güncelleme: 18:25:52 AA

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomotiv devi General Motors’un (GM) Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirirken, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı.

Trump, kişisel twitter hesabından Amerikalı şirketleri tenkit etmeye devam ediyor. Daha önce ülkenin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing’i hedef alan Trump, bu kez GM’i eleştirdi.

Trump, paylaşımında, “General Motors, Meksika’da ürettiği Chevy Cruze modelini, ABD’deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden gönderiyor. Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı.

GM’nin New York borsasında işlem gören hisseleri, Trump’ın borsa açılış saatinden önce yaptığı paylaşımın ardından sınırlı işlemlerde yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Analistler, bunun şirkete 250 milyon dolara mal olduğu öngörüsünde bulundu.

Trump, seçim kampanyası boyunca, ABD dışında üretim yaparak istihdam olanaklarını yurtdışına taşıyan Amerikan şirketlerinin yeniden ülkeye dönmelerini sağlayacağını vaat etmişti. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" (Buy America, Hire America) adlı bir program başlatacağını açıklayan Trump'ın paylaşımları bu vaadine sadık kalacağı şeklinde yorumlanıyor.

Başkanlık koltuğuna oturmasına birkaç hafta kalan Donald Trump, ayrıca geçen günlerde Boeing’i Air Force One ve Lockheed Martin’i F-35 programlarının maliyetleri nedeniyle eleştirmişti. Trump, yaptığı paylaşımların ardından iki şirketin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmiş ve maliyetlerin düşürüleceği sözünü almıştı.

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