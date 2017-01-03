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Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor

Nijerya Sivil Toplum Beslenme Proje Koordinatörü Ubah Nnaemeka yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme yüzünden Nijerya'da günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi

03 Ocak 2017 Salı, 20:15:43 Güncelleme: 20:26:28 AA

Nijerya'da yetersiz beslenme yüzünden günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Nijerya Sivil Toplum Beslenme Proje Koordinatörü Ubah Nnaemeka, Kwara eyaletinde yaptığı açıklamada, ülkede yetersiz beslenme sebebiyle her gün 2 bin 300 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal Sağlık ve Nüfus Araştırması verilerine dikkat çeken Nnaemeka, "Nijerya'da annelerin sadece yüzde 17'si çocuklarını emzirebiliyor." dedi.

Önlem alınmazsa durumun daha da kötüleşebileceğini belirten Nnaemeka, "Yetersiz beslenme zeka geriliğine de neden oluyor. Bu da Nijerya'nın geleceğine gölge düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Yetersiz beslenmeye karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çeken Nnaemeka, tüm paydaşların ortak ve koordineli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nijerya'da devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle milyonlarca insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyinde Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ise milyonlarca insanın göç etmesine neden oldu.

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