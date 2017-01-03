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Birleşmiş Milletler Halep
DÜNYA

BM 116 bin kişi için endişeli

Birleşmiş Milletler, bütün yardım kuruluşlarına insani yardım çağrısında bulundu

03 Ocak 2017 Salı, 23:28:32 Güncelleme: 23:30:31 AA

Birleşmiş Milletler'den (BM), Doğu Halep'te yerlerinden edilen 116 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtilerek, uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Doğu Halep'te daha önce muhaliflerin kontrol ettiği bölgede yerlerinden edilen kayıtlı 116 bin kişi olduğunu söyledi.

Çatışmalar sırasında büyük bir yıkımın yaşandığı bölgedeki insanlar için endişe duyduklarını kaydeden Dujarric, insanların gıda, barınma, sağlık, hijyen, eğitim, elektrik ve geçim kaynağı temini gibi ciddi ihtiyaçları olduğunu belirtti.

BM ve ortak kuruluşların yardım sağlama için çalıştıklarını anlatan Dujarric, "Tüm yardım kuruluşlarından Halep'te yardıma ihtiyacı olan 100 binden fazla kişiye hem kısa hem de uzun dönemli insani yardım sağlamaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

Dujarric, bir soru üzerine de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın görevine devam ettiğini ancak Astana'da gerçekleştirilecek Suriye toplantısına katılmasının beklenmediğini söyledi.

Dujarric, söz konusu toplantıya daha alt seviyeden bir BM temsilcisinin katılabileceğini belirtti.

 

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