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BM Genel Sekreteri Guterres: Türk halkı korkunç bir terör saldırısının kurbanı oldu

Yeni BM Genel Sekreteri Guterres, ilk mesai gününde İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı

03 Ocak 2017 Salı, 23:48:28 Güncelleme: 23:56:44 AA

Yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ilk mesai gününde İstanbul'daki "alçak" terör saldırısını kınayarak, "En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı korkunç terör saldırısının kurbanı oldu." dedi.

Guterres, ilk mesai gününde yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerindeki küresel terörizm fenomenini tetikleyen çatışmalara dikkati çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütürken Türkiye ile yakından çalıştığını ve Türk halkının cömertliğine şahit olduğunu belirten Guterres, "En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı, korkunç terör saldırısının kurbanı oldu." dedi.

İstanbul'daki "alçak" terör saldırısını kınayan Guterres, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Guterres, İstanbul'daki "iğrenç" saldırının faillerinin hızla yargı karşısına çıkarılmasını umut ettiğini bildirdi.

Sorunların küreselleştiğini ve ülke bazında çözülemeyeceğini ifade eden Guterres, küresel sorunlara ancak küresel çözümler bulunabileceğini ve BM'nin çok yönlü yaklaşımların temel taşı olduğunu vurguladı.

 

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