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DÜNYA

Çin'de 180 uçak seferi iptal

Çin'de geçen haftadan bu yana etkili olan yoğun hava kirliliği nedeniyle son iki günde 180 uçak seferi iptal edildi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:48:12 Güncelleme: 09:49:32 AA

Çinin orta, kuzey ve doğu kesiminde geçen haftadan bu yana etkili olan yoğun hava kirliği nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

Başkent Pekini kuzeydeki Harbin ve doğudaki Şanghay şehirlerine bağlayan otoyollar trafiğe kapatıldı. Havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM2.5 değerinin 500i aştığı bölgelerde ulaşım kilitlenme noktasına geldi. Ülkenin orta kesiminde bulunan Hınan eyaletinin başkenti Cıngcoudaki havalimanında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kentte son iki günde 180 uçak seferi iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinde hava kirliliği sebebiyle dün ilk kez "Ulusal Kırmızı Alarm” verildiğini duyurmuştu.

Yoğun kirlilik, Pekin ve Tiencindeki havalimanlarında yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açmış, binlerce yolcu mahsur kalmıştı. Çinde geçen ay da 23 şehirde kırmızı alarm verilmişti. Yoğun hava kirliliği nedeniyle inşaat çalışmaları askıya alınmış, bazı bölgelerde eğitime ara verilmişti.

Büyükşehirlerinin çoğu, dünyanın en kirli kentleri arasında yer alan Çin, sera etkisi oluşturan gazların salımında dünyada ilk sırada bulunuyor.

Ülkedeki hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

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