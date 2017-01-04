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filipinler
DÜNYA

Hapishaneyi basıp mahkumları kaçırdılar

Filipinler'de bir hapishaneye düzenlenen silahlı baskın sonucu 150 mahkum firar etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:52:28 Güncelleme: 09:55:28 İHA

Filipinler'de hapishane basan silahlı saldırganlar en az 150 mahkumu kaçırdı.

Filipinler'in güneyinde bulunan bir hapishaneye silahlı kişiler tarafından baskın düzelendi. Hapishaneyi basan saldırganlarla gardiyanlar arasında çatışma çıktı. Yaşanan kaos sırasında 150'den fazla mahkum kaçarken 1 gardiyan hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum da yaralandı.

Yetkililer, saldırganların TSİ 20.00 sıralarında hapishaneye baskın düzenlediğini bildirerek, silahlı çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ifade etti. Filipinler ordusu ve polisi, mahkumları yakalamak için operasyon başlattı. Olayın ardından en az 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Gardiyan Peter Bonggat, mahkumların kendilerini riske attıklarını ifade etti.

 

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