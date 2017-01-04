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DÜNYA

Japonlar, Kuzey Kore tehdidine karşı sığınaklara iniyor!

Japonya, Kuzey Kore'den gelen 'kıtalararası balistik füze' açıklamasının ardından bazı şehirlerde tahliye tatbikatı yapmaya hazırlanıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:31:15 Güncelleme: 10:46:44 HABERTURK.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, kıtalararası nükleer füze çalışmalarında son aşamaya ulaştıklarını açıklaması ABD ve Güney Kore'nin yanı sıra Japonya'yı da harekete geçirdi.

The Nikkei'de yer alan habere göre Japonya, Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmak istiyor. Japonya'nın Kuzey Kore tehididine karşılık önümüzdeki günlerde bazı şehirlerde 'tahliye' tatbikatları yapacağı belirtildi.

Ocak ayı içerisinde tahliye tatbikatlarına katılacak şehirlerin belirlenmesi beklenirken, tatbikatların Mart ayında yapılacağı ifade edildi.

Tahliyelerde, Japonya'nın kendi üretimi olan J-Alert isimli sistemin kullanılacağı bildirildi. J-Alert isimli elektronik uyarı sisteminde, herhangi bir tehdit durumu 20 saniye içerisinde sokaklardaki hoparlörler ve cep telefonları yoluyla halka duyuruluyor.

Tahliye tatbikatlarında, halkın yeraltı sığınaklarına yönlendirileceği belirtilirken, Kuzey Kore'den gelecek olası bir gerçek saldırı durumunda Japonların sığınaklara girmesi için 10 ila 15 dakika arasında bir vakti olacak.

5 Eylül'de Japon denizi yönünde üç tane balistik füze kuran Kuzey Kore, birkaç gün sonra tarihinin 5. nükleer başlık denemesini yapmıştı. Kim Jong Un'un yeni yıl kutlamasında kıtalararası füzelerden bahsetmesi, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın da tepkisini çekmişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 39 dakika önce
    YEMEDİMİ YOKSA ABD YENİ MÜTTEFİKİMİZ KUZEY KORE OLSUN
  • Misafir 2 saat önce
    Ey abd, girmediğin yer kalmadı. Ulusal tehdit olmayan bütün ülkelerde parmağın var, neden kuzey kore ye birşey yapmıyorsun?
  • Misafir 2 saat önce
    3.dünya savaşının başlama yeri uzak doğu olacağı kesindir.
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