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Trump'ın baskısı Ford'a geri adım attırdı

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Ford'un Meksika'da yapmayı planladığı yatırımla ilgili yaptığı açıklamalar dev şirkete geri adım attırdı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:51:38 Güncelleme: 11:50:25 HABERTURK.COM

ABD'li otomobil üreticisi Ford, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın eleştirilerinin ardından Meksika'daki otomobil fabrikası yatırımından vazgeçti ve Michigan'da 700 istihdam yarattı.

Trump ise Ford'un ardından eleştirilerini General Motors'a yönlendirdi ve şirketin Meksika'da ürettiği kompakt araçlara "sınır ötesi vergisi" uygulama tehdidinde bulundu.

Ford CEO'su Mark Fields, Meksika'da yatırımı iptal kararını Trump'a "güven oyu" olarak nitelemekle beraber, aslen ABD
pazarında kompakt araçlara olan talebin azalmasından doğan bir adım olduğunu, Trump seçilmese bile aynı kararın alınmış
olacağını belirtti.

Ford geçen yıl Nisan ayında Meksika'da 1.6 milyar yatırımla yeni bir fabrika kuracağını açıklamış, Trump ise seçim kampanyası sırasında şirketin kararını "utanç verici" olarak niteleyip vazgeçmesini istemişti.

Trump'ın otomotiv sektörüne yönelik sert açıklamaları, şirketlerin özellikle yatırım ve ticaretle ilgili kararlarını etkilemek için seleflerine kıyasla çok daha baskı uygulayacağına işaret ediyor.

Ford'un yatırım iptal kararından birkaç saat önce Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "General Motors Meksika'da yaptığı Chevy Cruze modelini ABD bayilerine vergisiz gönderiyor. Ya ABD'de üret ya da sınır ötesi vergisi öde!" dedi.

General Motors ise açıklamada bulunarak Cruze modellerinden bir kısmının, ABD'de satılmak üzere değil, diğer ülkelerdeki
müşteriler için Meksika'da üretildiğini belirtti.

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