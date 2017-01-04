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DÜNYA

ABD'yle ilgili şok iddia: PYD'ye dokunmayın, El Bab'da yardım edelim

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD'nin El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermeyi teklif ettiğini fakat bunun karşılığında PYD/PKK'ya müdahale edilmemesini talep ettiğini öne sürdü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:42:12 Güncelleme: 12:29:15 AA

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Yetkili, "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diye konuştu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 51 saniye önce
    Bence tamam diyelim. Al Bab'dan sonra da munbici alalim; yanlis anlamisiz diyelim. Biz yaptiklarinhep bu degil mi ?
  • Misafir 9 dakika önce
    HAZIR EL ATMIŞKEN ABD YİDE ARADAN ÇIKARALIM BENCE BU TEKLİFTE BENDEN
  • Misafir 19 dakika önce
    Ne Şam'ın şekeri ne Amerika lının yüzü
  • Misafir 38 dakika önce
    Türkiye tek basina yeter ,ABD gölge etme yeter!
  • Misafir 39 dakika önce
    El bab a da gireriz ne kadar terör örgütü varsa gebertiriz bu yola baş koyduk baskomutanimizla birlikte
  • Misafir 50 dakika önce
    gölge etmeyin yeter
  • Misafir 52 dakika önce
    RUSYA VE TÜRKİYE BU İŞİDLE BAŞA ÇIKAMIYOR MU?
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