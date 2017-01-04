ABD'yle ilgili şok iddia: PYD'ye dokunmayın, El Bab'da yardım edelim

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.
Yetkili, "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var." ifadesini kullandı.
Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.
Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diye konuştu.
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Misafir 51 saniye önceBence tamam diyelim. Al Bab'dan sonra da munbici alalim; yanlis anlamisiz diyelim. Biz yaptiklarinhep bu degil mi ?00
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Misafir 9 dakika önceHAZIR EL ATMIŞKEN ABD YİDE ARADAN ÇIKARALIM BENCE BU TEKLİFTE BENDEN00
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Misafir 19 dakika önceNe Şam'ın şekeri ne Amerika lının yüzü00
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Misafir 38 dakika önceTürkiye tek basina yeter ,ABD gölge etme yeter!00
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Misafir 39 dakika önceEl bab a da gireriz ne kadar terör örgütü varsa gebertiriz bu yola baş koyduk baskomutanimizla birlikte00
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Misafir 50 dakika öncegölge etmeyin yeter300
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Misafir 52 dakika önceRUSYA VE TÜRKİYE BU İŞİDLE BAŞA ÇIKAMIYOR MU?156