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DÜNYA

Trump'ın kızına başkentte 'saray yavrusu'!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:09:53 HABERTURK.COM

Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da aktif rol alması beklenen Ivanka Trump, eşi ve çocuklarıyla birlikte Washington'a taşınıyor

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    ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump yeni evine taşınmaya hazırlanıyor.

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    Trump'ın seçim kampanyasının kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve babasının görev süresi boyunca da Beyaz Saray'da aktif olarak görev alması beklenen Ivanka Trump'ın yeni evi için tercihi de başkent Washington oldu.

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    Eşi Jared Kushner ve 3 çocuğuyla birlikte Washington'a taşınacak olan Ivanka Trump'ın Obama ailesinin Beyaz Saray'a taşınmadan önce yaşadığı eve sadece 2 blok uzaklıkta bir evde yaşayacağı belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
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