Trump'ın kızına başkentte 'saray yavrusu'!

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump yeni evine taşınmaya hazırlanıyor.
Trump'ın seçim kampanyasının kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve babasının görev süresi boyunca da Beyaz Saray'da aktif olarak görev alması beklenen Ivanka Trump'ın yeni evi için tercihi de başkent Washington oldu.
Eşi Jared Kushner ve 3 çocuğuyla birlikte Washington'a taşınacak olan Ivanka Trump'ın Obama ailesinin Beyaz Saray'a taşınmadan önce yaşadığı eve sadece 2 blok uzaklıkta bir evde yaşayacağı belirtildi.