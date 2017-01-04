04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
incirlik
DÜNYA

Hükümetten İncirlik için peş peşe flaş açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, koalisyon güçlerinin El Bab'da DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona destek vermemesini eleştirdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:16:30 Güncelleme: 14:58:09 HABERTURK.COM

Türkiye'nin Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon sürerken, koalisyon güçlerinin operasyona destek vermemesiyle ilgili hükümetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun; ""Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ'a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?" şeklindeki sözlerinin ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan geldi.

Bakan Işık yaptığı açıklamada, "Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nün de sorgulanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra içlerinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu koalisyon güçlerinin hava kuvvetleri Suriye'de yürüttükleri operasyonlar için kullanıyor.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 29
  • Misafir 6 dakika önce
    Ne abd si ne rusya sı TÜRK ün TÜRK ten başka dostu yok.
  • Misafir 8 dakika önce
    Def olup gitsinler
  • Misafir 10 dakika önce
    İNCİRLİĞE TÜRK DEVLETLERİ MÜSLÜMAN ÜLKELER GELSİN BU ÜLKEDE DARBELERİN PLANLAYICISI NATO DUR.ABD DİR.BU TOPRAKLARDA YERİ YOK ONLARIN
  • Misafir 14 dakika önce
    İNCİRLİK ÜSSÜ DERHAL KAPATILMALI
  • Misafir 27 dakika önce
    Memleket hain dolu. Bizim kendi uçağımız bizi bombalamış artık bunlar hiç yardım edermi?
  • Misafir 28 dakika önce
    rusyayla isbirligi gerekli birakin abd yi
  • Misafir 55 dakika önce
    Derhal İncirlik üssü boşaltılmalı ve rusya ya verilmelidir.
  • Misafir 55 dakika önce
    Kapatın bu üssü artık yeter. Gözümüzün içine baka baka bizimle alay ediyorlar dirayetli olun biraz
  • Misafir 56 dakika önce
    siz incirliği kapatmadıkça. bol keseden atıp tutmalar amerikaya ingiltereye feveranlar hep havada kalacak. kapatın incirliği bizde inanalım samimiyetinize
  • Misafir 56 dakika önce
    İncirlik üssü gizli servislerin rahatça at koşturduğu bir mekan kaldıki fetö terör örgütünün üst düzey leri buradan kaçırıldı büyük bi ihtimal
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Filipinler liderinden şok açıklama: DEAŞ'a katılan kuzenlerim var
DÜNYA

Filipinler liderinden şok açıklama: DEAŞ'a katılan ...
ABD'yle ilgili şok iddia: PYD'ye dokunmayın, El Bab'da yardım edelim
DÜNYA

"PYD'ye dokunmayın, El Bab'da yardım edelim"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi
DÜNYA

Çavuşoğlu: Silah verdiğin YPG'lileri kontrol ...
ABD'den El Bab operasyonu açıklaması
DÜNYA

ABD'den El Bab operasyonu açıklaması
Fransa cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor
DÜNYA

Seçim kampanyasında skandal Türkiye kararı
Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro istemiş!
DÜNYA

Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro ...
O görüntüler infial yaratmıştı! İsrailli askerle ilgili karar...
DÜNYA

O GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATMIŞTI! İSRAİLLİ ASKERLE İLGİLİ KARAR...
Trump'ın kızına başkentte 'saray yavrusu'!
DÜNYA

TRUMP'IN KIZINA BAŞKENTTE 'SARAY YAVRUSU'!
Çin'de huzurevinde yangın: 7 ölü
DÜNYA

ÇİN'DE HUZUREVİNDE YANGIN: 7 ÖLÜ
Filipinler liderinden şok açıklama: DEAŞ'a katılan kuzenlerim var
DÜNYA

FİLİPİNLER LİDERİNDEN ŞOK AÇIKLAMA: DEAŞ'A KATILAN KUZENLERİM VAR
Hükümetten İncirlik için peş peşe flaş açıklamalar!
DÜNYA

HÜKÜMETTEN İNCİRLİK İÇİN PEŞ PEŞE FLAŞ AÇIKLAMALAR!
Suriye'de ateşkesin önündeki en büyük tehlike: 'Su Savaşları'
DÜNYA

SURİYE'DE ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE!