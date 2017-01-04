Hükümetten İncirlik için peş peşe flaş açıklamalar!

Türkiye'nin Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon sürerken, koalisyon güçlerinin operasyona destek vermemesiyle ilgili hükümetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun; ""Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ'a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?" şeklindeki sözlerinin ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan geldi.

Bakan Işık yaptığı açıklamada, "Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nün de sorgulanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra içlerinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu koalisyon güçlerinin hava kuvvetleri Suriye'de yürüttükleri operasyonlar için kullanıyor.