Hükümetten İncirlik için peş peşe flaş açıklamalar!

Türkiye'nin Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon sürerken, koalisyon güçlerinin operasyona destek vermemesiyle ilgili hükümetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun; ""Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ'a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?" şeklindeki sözlerinin ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan geldi.
Bakan Işık yaptığı açıklamada, "Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nün de sorgulanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.
Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra içlerinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu koalisyon güçlerinin hava kuvvetleri Suriye'de yürüttükleri operasyonlar için kullanıyor.
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Misafir 6 dakika önceNe abd si ne rusya sı TÜRK ün TÜRK ten başka dostu yok.00
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Misafir 8 dakika önceDef olup gitsinler30
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Misafir 10 dakika önceİNCİRLİĞE TÜRK DEVLETLERİ MÜSLÜMAN ÜLKELER GELSİN BU ÜLKEDE DARBELERİN PLANLAYICISI NATO DUR.ABD DİR.BU TOPRAKLARDA YERİ YOK ONLARIN30
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Misafir 14 dakika önceİNCİRLİK ÜSSÜ DERHAL KAPATILMALI30
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Misafir 27 dakika önceMemleket hain dolu. Bizim kendi uçağımız bizi bombalamış artık bunlar hiç yardım edermi?00
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Misafir 28 dakika öncerusyayla isbirligi gerekli birakin abd yi00
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Misafir 55 dakika önceDerhal İncirlik üssü boşaltılmalı ve rusya ya verilmelidir.309
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Misafir 55 dakika önceKapatın bu üssü artık yeter. Gözümüzün içine baka baka bizimle alay ediyorlar dirayetli olun biraz390
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Misafir 56 dakika öncesiz incirliği kapatmadıkça. bol keseden atıp tutmalar amerikaya ingiltereye feveranlar hep havada kalacak. kapatın incirliği bizde inanalım samimiyetinize390
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Misafir 56 dakika önceİncirlik üssü gizli servislerin rahatça at koşturduğu bir mekan kaldıki fetö terör örgütünün üst düzey leri buradan kaçırıldı büyük bi ihtimal330