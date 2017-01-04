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DÜNYA

Suriye'de ateşkesin önündeki en büyük tehlike: 'Su Savaşları'

İç savaşın en uzun süreli ateşkesini yaşayan Suriye'de bir yandan da su savaşları yaşanıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:27:15 Güncelleme: 13:52:42 HABERTURK.COM

Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana yaşanan en uzun süreli ateşkes sürerken, rejim kuvvetlerinin Barada Vadisi'ne yaptığı saldırılar muhalif grupların tepkisini çekiyor.

Muhalifler, Barada'da yapılan saldırıların devam etmesi durumunda Astana görüşmelerini boykot edeceklerini açıkladı. Rejim ise Barada'da ateşkesin dışında bırakılan Şam'ın Fethi Cephesi militanlarının bulunmasını saldırılara gerekçe olarak gösteriyor.

Tüm bunların dışında Barada Vadisi'ni, hem rejim hem muhalifler için kritik düzeyde önemli kılan faktör ise, bölgenin zengin su kaynaklarına sahip olması olarak gösteriliyor. Başkent Şam'ın kuzeybatısında bulunan vadideki su kaynaklarını ele geçirmek, rejim için Şam'daki su krizini çözmek anlamına geliyor.

"DAHA FAZLA SU İÇİN YALVARIYORUZ"

22 Aralık'tan bu yana su kesintisinin yaşandığı Şam'da, kent sakinleri bunun başkentte görülmüş en uzun su kesintisi olduğunu söylüyor. Şam'da yaşayan 50 yaşındaki Mona Maqssoud, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Evi temizlemeyi, çamaşır ve bulaşık yıkamayı bıraktım. Artık duş da alamıyoruz. Su tankerleri her eve 20 litre su veriyor. Bu yetmiyor. Daha fazlası için sürücülere yalvarıyoruz ancak reddediyorlar." ifadeleriyle yaşanan su krizini özetliyor.

Esed güçleri ve Lübnan Hizbullahı tarafından kuşatılan Barada Vadisi, Şam ve çevresinin su ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. 100 bin kişinin yaşadığı vadinin kontrolünü uzun süredir elinde tutan muhalifler su kesintilerinden Esed rejimini sorumlu tutarken; rejim, muhalifleri Barada Nehri'ne benzin karıştırarak su kaynaklarını kirletmekle suçluyor.

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 saat önce
    doğu anadolu ve güneydoğu anadoluda da su bu şekilde..
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