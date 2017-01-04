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DÜNYA

Filipinler liderinden şok açıklama: DEAŞ'a katılan kuzenlerim var

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, terör örgütü DEAŞ'a katılmış kuzenleri olduğunu duyduğunu söyledi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:01:40 Güncelleme: 15:17:47 HABERTURK.COM

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden beri olay yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Independent'ta yer alan habere göre Duterte, bazı aile üyelerinin terör örgütü DEAŞ'a katılmış olabileceğini söyledi.

Haber sitesi Rappler'a konuşan Duterte, "DEAŞ her yerde gibi görünüyor. Açık söylemek gerekirse, öbür tarafta olan kuzenlerim var, MI ve MN'ye katılmış olanlar. Duyduğum kadarıyla bazıları ise DEAŞ'a katıldı." diye konuştu.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MI) ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MN), Filipinler'de etkinlik gösteren iki ayrılıkçı örgüt.

Güvenlik servislerine terör örgütlerine katılanların peşine gitmeleri konusunda emir vereceğini belirten Duterte, ülkenin kanunlarını ihlal eden kişilerin, akraba olsun olmasın, sert karşılık alacağını vurguladı.

Duterte, Davao'da Eylül ayında meydana gelen ve 14 kişinin öldüğü 70 kişinin yaralandığı markette meydana gelen çifte patlama ile Cotabato bölgesinde Noel arifesinde kilise dışında yaşanan patlamanın DEAŞ bağlantılı olduğunu söyledi.

 

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