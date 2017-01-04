O görüntüler infial yaratmıştı! İsrailli askerle ilgili karar...

İsrail'de askeri mahkeme, Mart ayında Batı Şeria'da yaralı bir Filistinliyi vurarak öldüren İsrailli askeri, taksirle adam öldürmekten suçlu buldu.

Reuters'ın haberine göre 20 yaşındaki asker Elor Azaria'nın alacağı cezaya dair karar ise ileri bir tarihte açıklanacak.

Tel Aviv'deki askeri üsse gelen yüzlerce aşırı sağcı protestocu Azaria için destek gösterisi düzenledi.

24 Mart 2016'da İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleşen olayda İsrail askeri, yerde yaralı halde yatan ve etrafı ambulans ve askerlerle çevrili olan yaralı Filistinli'yi herkesin gözü önünde başından vurmuştu.

O anlar tesadüfen olay yerinde bulunan İsrail insan hakları bilgi merkezi B’Tselem mensubu bir kişi tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.