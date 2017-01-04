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İngiltere'den Türkiye'ye destek

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, terörle mücadelede Türkiye'ye destek verdiklerini açıkladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 20:18:22 Güncelleme: 20:20:41 AA

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, terörle mücadelede Türkiye'ye destek verdiklerini belirterek "Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki hava bombardımanları gibi çeşitli ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirten Rycroft, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin uygulanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Rycroft, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin endişeleri ve İngiliz hükümetinin PKK'nın Irak'taki varlığı hakkında nasıl bir tavır sergilediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Birleşik Krallık, Türkiye'nin yakın bir dostu, ortağı ve müttefiki. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz. Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz."

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