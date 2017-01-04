DÜNYA
105 yaşında rekora doymuyor!
04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:18:37 | Güncelleme: 22:25:18
AA
105 yaşındaki Fransız rekortmen bisikletçi Robert Marchand, Paris yakınlarındaki Saint-Quentin-en-Yvelines velodromunda 1 saatlik süre içinde 22.547 kilometre yaparak yeni bir rekor kırdı
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Fransız Robert Marchand, 105 yaşında bisikletle bir saatte en uzun mesafe kateden kişi oldu.
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Üç yıl önce 26,927 kilometrelik derecesiyle 100 yaş üstü kategorisinde rekor kıran Marchand, Fransa'nın Saint-Quentin-en-Yvelines kasabasındaki bisiklet pistinde yeni bir deneme gerçekleştirdi.
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Marchand, kendisine ait rekoru geliştiremedi ancak 22,547 kilometreyle "105 yaş üstü kategorisinde bir saatte en uzun mesafe kateden bisikletçi" olmayı başardı.
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Büyük Britanyalı Bradley Wiggins, "bir saatte en uzun mesafe kateden bisikletçi" rekorunu, 54,526 kilometreyle elinde tutuyor.
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Rekor sonrası sevinç kameralara böyle yansıdı;
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