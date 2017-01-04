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105 yaşında rekora doymuyor!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:18:37 AA

105 yaşındaki Fransız rekortmen bisikletçi Robert Marchand, Paris yakınlarındaki Saint-Quentin-en-Yvelines velodromunda 1 saatlik süre içinde 22.547 kilometre yaparak yeni bir rekor kırdı

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    Fransız Robert Marchand, 105 yaşında bisikletle bir saatte en uzun mesafe kateden kişi oldu.

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    Üç yıl önce 26,927 kilometrelik derecesiyle 100 yaş üstü kategorisinde rekor kıran Marchand, Fransa'nın Saint-Quentin-en-Yvelines kasabasındaki bisiklet pistinde yeni bir deneme gerçekleştirdi.

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    Marchand, kendisine ait rekoru geliştiremedi ancak 22,547 kilometreyle "105 yaş üstü kategorisinde bir saatte en uzun mesafe kateden bisikletçi" olmayı başardı.

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