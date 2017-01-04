04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hollanda Ortaköy
DÜNYA

Hollanda'yı ayağa kaldıran Ortaköy ihbarı

Hollanda'nın Veenendaal kentinde, Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının failine benzetilen kişiye karşı operasyon düzenlendi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:29:29 Güncelleme: 22:33:50 AA

Hollanda'da bir alışveriş merkezinde, İstanbul'daki terör saldırısının failinin görüldüğü iddiası, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Hollanda'nın Veenendaal kentindeki bir alışveriş merkezinde, İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının failinin görüldüğü yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Hollanda polisi, helikopter desteğiyle alışveriş merkezine operasyon düzenledi.

Alışveriş merkezinin tüm çıkışlarını tutan çelik yelekli polisler, şahsı gözaltına aldı. Kimlik tespitinde, söz konusu kişinin, İstanbul'daki terör saldırısının faili olmadığı belirlendi. Şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer al

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres: Türk halkı korkunç bir terör saldırısının kurbanı oldu
DÜNYA

"Türk halkı korkunç bir terör saldırısının kurbanı ...
Almanya'dan Türkiye'ye destek
DÜNYA

Almanya'dan Türkiye'ye destek
Hasan Ruhani'den 'Ortaköy saldırısı' açıklaması
DÜNYA

Ruhani'den 'Ortaköy saldırısı' açıklaması
105 yaşında rekora doymuyor!
DÜNYA

105 yaşında öyle bir rekor kırdı ki...
DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları çok değerli
DÜNYA

Pentagon'dan El Bab ve İncirlik açıklaması
İsrail ordusundan o askere destek
DÜNYA

İsrail ordusundan o askere destek
İngiltere'den Türkiye'ye destek
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK
Afrin'de PYD'ye 'alıkoyma' protestosu
DÜNYA

HALEP'TE PYD'YE 'ALIKOYMA' PROTESTOSU
İsrail ordusundan o askere destek
DÜNYA

İSRAİL ORDUSUNDAN O ASKERE DESTEK
İsrail'de Filistinli iki çocuğa ikişer yıl hapis cezası
DÜNYA

İSRAİL'DE FİLİSTİNLİ İKİ ÇOCUĞA İKİŞER YIL HAPİS CEZASI

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları çok değerli
DÜNYA

PENTAGON'DAN EL BAB VE İNCİRLİK AÇIKLAMASI
105 yaşında rekora doymuyor!
DÜNYA

105 YAŞINDA ÖYLE BİR REKOR KIRDI Kİ...